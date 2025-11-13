Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Νοεμβρίου
Απογευματινή: Δωρεάν σπίτια για όλους στον Στρατό
Ελεύθερος Τύπος: Τα 5 SOS για λιγότερους φόρους το 2026
Τα Νέα: Ταχυμεταφορές ο "Κορυδαλλός"
Η Καθημερινή: Παράθυρο για συμμετοχή των ΗΠΑ στο Καλώδιο
07:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:49 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
06:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;
08:34 ∙ WHAT THE FACT
