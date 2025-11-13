Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 10:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΝΙΔΕΡ απο κάθετο: ΜΕΤΡΩΝ έως κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΧΑΛΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΝΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΛΥΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1454
Κατασκευές
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 12:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ.
916
Κατασκευές
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΚΥΛΊΤΣΗ έως κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΌΡΩΝ ΑΓΓΈΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΥΤΟΚΡΑΤΌΡΩΝ ΑΓΓΈΛΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΙΡ. ΑΘΗΝΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΙΡ. ΑΘΗΝΑΙΑΣ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1290
Λειτουργία
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ.
913
Κατασκευές
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 3:30:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΤΤΑ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΗΜΑΘΕΙΑΣ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
516
Κατασκευές
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ) - ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ - ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΓΑΥΔΟΥ - ΚΙΝΟΥΡΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
292
Λειτουργία
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΙΓΥ.
914
Κατασκευές
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ.
915
Κατασκευές
13/11/2025 8:00:00 πμ
13/11/2025 5:00:00 μμ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΓΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΞΟΥΘΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΡΟΔΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ, ΛΕΥΚΑΣ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΟΥ, ΟΡΦΕΩΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
911
Κατασκευές
13/11/2025 8:30:00 πμ
13/11/2025 11:30:00 πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
13/11/2025 8:30:00 πμ
13/11/2025 11:30:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΣΑΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΝΟ 31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΕΘ. ΣΤΕΓΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΝΟ 9 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
1459
Κατασκευές
13/11/2025 9:00:00 πμ
13/11/2025 11:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΑΖΗ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΠΠΑ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
1461
Λειτουργία
13/11/2025 9:00:00 πμ
13/11/2025 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ ΝΟ 18 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1458
Κατασκευές
13/11/2025 9:30:00 πμ
13/11/2025 11:30:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 30 απο κάθετο: έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΑΝΤ/ΧΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΟΡΤΟΝ απο κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
1455
Κατασκευές
13/11/2025 10:00:00 πμ
13/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΣΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ ΝΟ 3 - 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΣΙΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1457
Κατασκευές
13/11/2025 10:30:00 πμ
13/11/2025 2:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΠΑΣΤΑ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΥΚΟΥΡΤΗ έως κάθετο: ΔΕΠΑΣΤΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΚΟΥΡΤΗ έως κάθετο: ΔΕΠΑΣΤΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
1462
Κατασκευές
13/11/2025 11:00:00 πμ
13/11/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΝΟ 7 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1460
Λειτουργία
13/11/2025 11:30:00 πμ
13/11/2025 2:30:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
13/11/2025 12:00:00 μμ
13/11/2025 3:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΡΩΤΑ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
1456
Κατασκευές
13/11/2025 12:00:00 μμ
13/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΗ. ΑΝΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΔΑΝΗΙΛ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
1291
Λειτουργία
