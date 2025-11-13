Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα κερκίδας εν μέσω αγώνα στο «Ιβανώφειο» - Δύο ελαφρά τραυματίες
Ασθενοφόρο κλήθηκε στο σημείο
Ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ του Ιρακλή με την Σπαρτάκ Πλέβεν στο «Ιβανώφειο» στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εν ώρα αγώνα έσπασε τμήμα της ξύλινης κερκίδας, με αποτέλεσμα δύο άτομα, φίλοι του Ηρακλή να τραυματιστούν, ο ένας ελαφρά, ο άλλος περισσότερο, με αποτέλεσμα να κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο.
Εν τέλει, το ασθενοφόρο έφτασε αλλά δεν παρέλαβε τον τραυματία, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί ο τραυματισμός του.
