Γλυφάδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 69χρονη που δολοφονήθηκε από άστεγο

Η 69χρονη γυναίκα από τη Γλυφάδα, που βρήκε τραγικό θάνατο από χτύπημα αστέγου, ενώ φρόντιζε αδέσποτες γάτες, φαίνεται πως φρόντιζε και τον ίδιο τον δολοφόνο της.

Όπως αποκαλύπτουν πηγές από το φιλικό και συγγενικό της περιβάλλον στο Newsbomb.gr, η γυναίκα φρόντιζε αδέσποτα ζώα, ταΐζοντας καθημερινά τις γάτες της γειτονιάς, ενώ συχνά μαγείρευε για έναν άστεγο που ζούσε κοντά στο σπίτι της. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο σχετικά με το αν ο συγκεκριμένος άστεγος ήταν το ίδιο άτομο με τον δράστη.

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα η 69χρονη γυναίκα δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από άγνωστο άνδρα, ενώ είχε σταματήσει για να ταΐσει τις αδέσποτες γάτες της γειτονιάς, όπως συνήθιζε. Ξαφινά, ο άνδρας, ηλικίας 38 ετών, βγήκε από ένα στενό και αναίτια τη χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε αποκαλύψει πρώτο το Newsbomb.gr, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας, ωστόσο λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ, διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της, μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 38χρονος επιτέθηκε απρόκλητα στη γυναίκα, χτυπώντας τη με πέτρα επανειλημμένα, ακόμη και όταν είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της. Αφού την εγκατέλειψε αιμόφυρτη, επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς και πλέον κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η γυναίκα από τα χτυπήματα είχε παραλύσει από τη μία πλευρά του σώματός της και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, με πολύ χαμηλό οξυγόνο (μόλις 20%) και υπολειτουργία πνευμόνων. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της την επισκέπτονταν συγγενείς και φίλοι, που είχαν διακρίνει μικρές αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επικοινωνήσει.

Είχε δύο αδερφούς και μία κόρη με δύο παιδιά, η οποία εργαζόταν ακατάπαυστα, προσπαθώντας παράλληλα να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη, από τον Ιερό Ναό του Σωτήρος στη Γλυφάδα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ο 38χρονος άστεγος και οι 18 αποδράσεις από ιδρύματα

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Όπως έχει δηλώσει στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «ένα άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα εισάγεται στην κλινική. Μπορεί να φύγει, μόλις φύγει, δίνεται σήμα. Είναι υποχρεωμένα τα τμήματα να ειδοποιούν την αστυνομία και έτσι με εισαγγελική εντολή τον συλλαμβάνουν και τον ξαναφέρνουν μέσα».