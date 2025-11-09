Τραγωδία στη Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή της η 69χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση επί 18 ημέρες, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε με πέτρα στο κεφάλι, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος δράστης επιτέθηκε απρόκλητα στη γυναίκα, χτυπώντας τη επανειλημμένα με πέτρα ακόμη κι αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από την αστυνομία και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για το πώς ένα άτομο με τόσο σοβαρό ιστορικό, παρά τις επανειλημμένες αποδράσεις, κυκλοφορούσε ελεύθερο, όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο Newsbomb: «Ένα άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα εισάγεται στην κλινική. Μπορεί να φύγει, μόλις φύγει, δίνεται σήμα. Είναι υποχρεωμένα τα τμήματα να ειδοποιούν την αστυνομία, και έτσι με εισαγγελική εντολή τον συλλαμβάνουν και τον ξαναφέρνουν μέσα».

Γείτονες και φίλοι της 69χρονης δηλώνουν συγκλονισμένοι, περιγράφοντάς στο Newsbomb την ως «μια εξαιρετικά καλή και αγαπητή γυναίκα» που φρόντιζε καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

«Την αγαπάμε όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε συγκλονισμένοι.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η κόρη της 69χρονης είχε περιγράψει την αγωνία της οικογένειας:

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου, δεν μπορούσε να μιλήσει», είχε πει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία της για την εξέλιξη της υγείας της.