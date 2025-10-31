Γλυφάδα: «Η μητέρα μου είναι σε καταστολή», λέει η κόρη της 69χρονης που δέχθηκε πέτρα στο κεφάλι

Η 69χρονη γυναίκα παραμένει σε καταστολή και διασωληνωμένη, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της 

Newsbomb

Γλυφάδα: «Η μητέρα μου είναι σε καταστολή», λέει η κόρη της 69χρονης που δέχθηκε πέτρα στο κεφάλι
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μάχη για τη ζωή της δίνει από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η 69χρονη γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικής κλινικής, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Ασκληπιείο της Βούλας, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η γυναίκα δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο, ο οποίος τη χτύπησε επανειλημμένα με πέτρα στο κεφάλι, ακόμη κι αφού εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο σημείο, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς.

Τι λέει η κόρη της 69χρονης

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η κόρη της τραυματισμένης γυναίκας περιέγραψε με συγκίνηση την κατάσταση της μητέρας της. «Σήμερα θα έχω περισσότερα νέα για την υγεία της μητέρας μου, είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Είναι σε καταστολή η μητέρα μου, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία της για την εξέλιξη της υγείας της.

Ο δράστης είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Η υπόθεση προκαλεί σοκ, καθώς ο 38χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικές δομές της χώρας. Παράλληλα, έχει παρελθόν συλλήψεων για κλοπές και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με την κατηγορία της βαριάς και σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και έχει ήδη προφυλακιστεί.

«Mια εξαιρετικά καλή και αγαπητή γυναίκα»

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τη βαριά τραυματισμένη γυναίκα, ειδοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Γείτονες και φίλοι της 69χρονης δηλώνουν συγκλονισμένοι, περιγράφοντάς στο Newsbomb την ως «μια εξαιρετικά καλή και αγαπητή γυναίκα» που φρόντιζε καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

«Την αγαπάμε όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε συγκλονισμένοι.

Πώς απέδρασε 18 φορές από το ψυχιατρείο;

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για το πώς είναι δυνατόν άτομα με τόσο σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, εξήγησε ότι το φαινόμενο των «αποδράσεων» από ψυχιατρικά ιδρύματα είναι γνωστό και συχνό: «Ένα άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα εισάγεται στην κλινική. Μπορεί να φύγει, μόλις φύγει, δίνεται σήμα. Είναι υποχρεωμένα τα τμήματα να ειδοποιούν την αστυνομία, και έτσι με εισαγγελική εντολή τον συλλαμβάνουν και τον ξαναφέρνουν μέσα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η αστυνομία τον συλλάμβανε και τον γύριζε πίσω. Είναι πολύ εύκολο να φύγουν, δεν είναι φυλακισμένοι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά ο ΣΑΤΑ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

06:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Halloween: Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε… minion και οι Μπακς τον «τρολάρουν» – Δείτε εικόνες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μετράει δυνάμεις στο Μονακό, αναζητώντας «διπλό» δήλωση

06:36LIFESTYLE

Η Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου» στο Newsbomb: «Νιώθουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το επόμενο κεφάλαιο του Call of Duty: Το θρυλικό videogame γίνεται ταινία – Η λεπτομέρεια που προμηνύει υπερπαραγωγή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειμώνας» στο ΠΑΣΟΚ: Οι νέες αιχμές κατά Ανδρουλάκη και η απουσία Δούκα από την ΚΟΕΣ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαράκης, Μαραντζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον βασιλικό τίτλο και πρέπει να μετακομίσει

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ