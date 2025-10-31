Γλυφάδα: «Η μητέρα μου είναι σε καταστολή», λέει η κόρη της 69χρονης που δέχθηκε πέτρα στο κεφάλι

Μάχη για τη ζωή της δίνει από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η 69χρονη γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικής κλινικής, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Ασκληπιείο της Βούλας, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η γυναίκα δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο, ο οποίος τη χτύπησε επανειλημμένα με πέτρα στο κεφάλι, ακόμη κι αφού εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο σημείο, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς.

Τι λέει η κόρη της 69χρονης

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η κόρη της τραυματισμένης γυναίκας περιέγραψε με συγκίνηση την κατάσταση της μητέρας της. «Σήμερα θα έχω περισσότερα νέα για την υγεία της μητέρας μου, είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Είναι σε καταστολή η μητέρα μου, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία της για την εξέλιξη της υγείας της.

Ο δράστης είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Η υπόθεση προκαλεί σοκ, καθώς ο 38χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικές δομές της χώρας. Παράλληλα, έχει παρελθόν συλλήψεων για κλοπές και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με την κατηγορία της βαριάς και σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και έχει ήδη προφυλακιστεί.

«Mια εξαιρετικά καλή και αγαπητή γυναίκα»

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τη βαριά τραυματισμένη γυναίκα, ειδοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Γείτονες και φίλοι της 69χρονης δηλώνουν συγκλονισμένοι, περιγράφοντάς στο Newsbomb την ως «μια εξαιρετικά καλή και αγαπητή γυναίκα» που φρόντιζε καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

«Την αγαπάμε όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε συγκλονισμένοι.

Πώς απέδρασε 18 φορές από το ψυχιατρείο;

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για το πώς είναι δυνατόν άτομα με τόσο σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, εξήγησε ότι το φαινόμενο των «αποδράσεων» από ψυχιατρικά ιδρύματα είναι γνωστό και συχνό: «Ένα άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα εισάγεται στην κλινική. Μπορεί να φύγει, μόλις φύγει, δίνεται σήμα. Είναι υποχρεωμένα τα τμήματα να ειδοποιούν την αστυνομία, και έτσι με εισαγγελική εντολή τον συλλαμβάνουν και τον ξαναφέρνουν μέσα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η αστυνομία τον συλλάμβανε και τον γύριζε πίσω. Είναι πολύ εύκολο να φύγουν, δεν είναι φυλακισμένοι».

