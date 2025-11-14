Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 14 Νοεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η Ευρώπη ανοίγει πόλεμο με Temu, Shein, Alibaba!

Ελεύθερος Τύπος: Οδηγός για τριετή φοροαπαλλαγή ενοικίων

Τα Νέα: Χρήματα και όπλα στην ατζέντα του Ζελένσκι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό «έκαψαν» τον 23χρονο που έβαλε τη βόμβα - Έλεγε πως ήταν σε... γάμο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θα δούμε και τον Μίκαελ στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Σουμάχερ;

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό Τέλος: Πώς και πότε επιβάλλεται σε μισθώσεις, δάνεια και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, στα καταφύγια οι κάτοικοι -Τουλάχιστον ένας νεκρός και 24 τραυματίες

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο 2025: Σε ισχύ από το Σάββατο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που χτύπησε 11 ΑΤΜ με λεία 500.000 ευρώ

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που παρέδωσε η Χαμάς - Ανήκει στον 73χρονο όμηρο Μένι Γκοντάρ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες εμβόλισαν αστυνομικούς της ΔΙΑΣ - Τρεις τραυματίες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «βεντέτες» του Βόρειου τομέα, ο ναύαρχος και οι φήμες, μαλλιά κουβάρια στη Νέα Αριστερά, ο αισιόδοξος Νεμπής, η Unicredit ανεβάζει το ποσοστό της στην Αlpha, οι ξένοι που μπαίνουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το «χρυσό» 50%+1 της Euronext

06:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

06:44LIFESTYLE

STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιος οιωνός 2025: Σήμερα η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones στην Αλεξανδρούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή που ο 39χρονος νεκρός μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού μετά τους πυροβολισμούς

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «βεντέτες» του Βόρειου τομέα, ο ναύαρχος και οι φήμες, μαλλιά κουβάρια στη Νέα Αριστερά, ο αισιόδοξος Νεμπής, η Unicredit ανεβάζει το ποσοστό της στην Αlpha, οι ξένοι που μπαίνουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το «χρυσό» 50%+1 της Euronext

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα ενεργειακά deal δυναμώνουν τη ΝΔ - Από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους Τσίπρας και Σαμαράς;

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

20:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ