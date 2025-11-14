Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 14 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η Ευρώπη ανοίγει πόλεμο με Temu, Shein, Alibaba!
Ελεύθερος Τύπος: Οδηγός για τριετή φοροαπαλλαγή ενοικίων
Τα Νέα: Χρήματα και όπλα στην ατζέντα του Ζελένσκι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Θα δούμε και τον Μίκαελ στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Σουμάχερ;
07:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό
06:54 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
06:44 ∙ LIFESTYLE
STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
12:43 ∙ LIFESTYLE
