Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική Οδό - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (14/11), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Με υπομονή θα πρέπει να εξοπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας και έως 10΄ στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στο αντίθετο ρεύμα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά στο τμήμα από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και τα 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Την ίδια ώρα στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ η κίνηση συνεχίζεται στο ρεύμα προς τα νότια έως και την Κηφισιά.

Ταυτόχρονα, προβλήματα εντοπίζονται στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι.

Με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, ενώ στο Κέντρο καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.