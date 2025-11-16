Τραγωδία στη Ροδόπη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του. Μία ανήλικη και ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν από το όχημα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Μία τραυματισμένη ανήλικη και ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από εκτροπή του σε περιοχή του δήμου Μαρώνειας - Σαπών, ενώ από σημείο εκτός του οχήματος ανασύρθηκαν ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις, ένας ανήλικος και μια γυναίκα τραυματισμένοι και… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 15, 2025

Την ίδια ώρα, από σημείο εκτός του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις, ένας ανήλικος και μια γυναίκα τραυματισμένη. Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με τις ομάδες διάσωσης να ολοκληρώνουν τον απεγκλωβισμό και την απομάκρυνση των επιβατών.

