Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

Ένας 16χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στην Αχαΐα, μετά από νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα.

Οι δύο έφηβοι, ο 16χρονος τραυματίας και ένας 17χρονος που αναζητείται ως ο δράστης του ξυλοδαρμού, συνεπλάκησαν σε προάστιο της Πάτρας, για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αφορμή.

Από τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 16χρονος, υπέστη τραύματα και αιμορραγία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόκειται μάλιστα για το 19ο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή της Πάτρας, το τελευταίο δίμηνο!