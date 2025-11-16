Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αγίων Πάντων
Γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο
Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) επί της Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ σημαντική ήταν και η κινητοποίηση της Αστυνομίας. Επιπλέον στο σημείο έσπευσαν και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το thestival.gr, έγινε κατάσβεση και εκκένωση της οικοδομής, ενώ μια γυναίκα που υπέστη εγκαύματα ενώ και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό θα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
