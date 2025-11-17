Ράνια Καρατζαφέρη: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι είπε η δημοσιογράφος για το επεισόδιο με αστυνομικούς

Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το επεισόδιο στην Αττική Οδό με αστυνομικούς, οι οποίοι επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα στο οποίο επέβαινε για αλκοτέστ. Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ίδια διέψευσε διάφορα δημοσιεύματα και περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν στην ένταση και τη σύλληψή της.

Η Ράνια Καρατζαφέρη εξήγησε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν επέβαινε σε αυτοκίνητο με έναν οικογενειακό της φίλο, ο οποίος προσφέρθηκε να την επιστρέψει στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής στην Αττική Οδό, δύο περιπολικά ακολούθησαν το όχημά τους χωρίς να κάνουν οποιοδήποτε σήμα ή να χρησιμοποιήσουν φάρο ή κόρνα. Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε σε φανάρι, οι αστυνομικοί βγήκαν ξαφνικά και περικύκλωσαν το όχημα, ζητώντας από τον οδηγό να κατέβει.

«Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση ή σήμα για να σταματήσουμε. Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, χωρίς κανένα λόγο», δήλωσε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας πως η συμπεριφορά των αστυνομικών την έκανε να νιώσει ταπεινωμένη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, κράτησε το κινητό της χωρίς να καταγράψει βίντεο, ρωτώντας τους αστυνομικούς εάν ήθελαν να καταγράψει τη συμπεριφορά τους.

Η ίδια παραδέχθηκε πως, υπό την ένταση της στιγμής, εξέφρασε λόγια που δεν θα έπρεπε να πει, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της για απειλές και ύβρεις. «Αμέσως παραδέχτηκα την ευθύνη μου. Ήταν μια κακή στιγμή, αλλά προηγήθηκαν γεγονότα που με οδήγησαν σε αυτή την αντίδραση», ανέφερε, εξηγώντας ότι έχει βιώσει στο παρελθόν περιστατικά αστυνομικής βίας λόγω του επαγγέλματός της.

Η δημοσιογράφος κατήγγειλε κατάχρηση εξουσίας από τους αστυνομικούς και απαξιωτική συμπεριφορά, που προκάλεσε την απώλεια της ψυχραιμίας της. Επιπλέον, περιέγραψε την εμπειρία της κατά την κράτησή της στο αυτόφωρο ως εξευτελιστική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό και δικαιοσύνη στη διαδικασία.