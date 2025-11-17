Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά Αγίου Νικήτα Λευκάδας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Από την πλευρά του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών σημείωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,9 χιλιόμετρα και έγινε 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας