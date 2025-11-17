Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά Αγίου Νικήτα Λευκάδας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων
Ισχυρός σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Λευκάδας.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά Αγίου Νικήτα Λευκάδας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Από την πλευρά του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών σημείωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,9 χιλιόμετρα και έγινε 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.
