Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η κατάσταση στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με το ρεύμα προς Φάληρο να είναι στο «κόκκινο» από την Κηφισιά έως και το Αιγάλεω, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Κατεχάκη και την Αττική Οδό.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 25 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και 15 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στην Περιφ. Υμηττού σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄ από κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Λ. Καρέα-Αλίμου.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Λ. Καρέα-Αλίμου.

Προβλήματα επίσης εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού.