Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

Ισχυρός σεισμός έντασης 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:04, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σκύρου.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ και επίκεντρο 31 χλμ δυτικά - βορειοδυτικά της Σκύρου. Το εστιακό βάθος είναι 16,6 χιλιόμετρα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, ιδίως νοτιότερα της Σκύρου, και στην Αττική. Κάτοικοι στην Εύβοια, στην Κύμη, τη Χαλκίδα και το Αλιβέρι ταρακουνήθηκαν από τη δόνηση, ενώ ιδιαίτερα αισθητός ο σεισμός έγινε και στον Βόλο.

Λέκκας για τον σεισμό της Σκύρου: Δεν μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο

«Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας και πρόσθεσε ότι όλη η περιοχή γύρω από τη Σκύρο δίνει σεισμούς αυτού του μεγέθους. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα», τόνισε.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην περιοχή

Στην ευρύτερη περιοχή της Σκύρου έχουν σημειωθεί τέσσερις σεισμοί άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ από το 1900, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Σεισμοί άνω των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή της Σκύρου. USGS

Κοντά στο επίκεντρο της σημερινής δόνησης, ανάμεσα στη Σκύρο και τη Σκάντζουρα Αλοννήσου, είχε λάβει χώρα σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 26 Ιουλίου 2001.