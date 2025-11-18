Hellenic Train: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν την Τρίτη τα τρένα
Ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα η 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train
Σε ισχύ είναι από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα, η 24ωρη πανελλαδική απεργία της Τρίτης, την οποία είχαν εξαγγείλει τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.
Η απεργία θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της Τρίτης (18/11)
Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας
Στο μεταξύ, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων, σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
Από
Έως
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
50
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
51
Αλεξανδρούπολη
Ορμένιο
1680
Ορμένιο
Αλεξανδρούπολη
1681
Θεσσαλονίκη
Φλώρινα
1733
Φλώρινα
Θεσσαλονίκη
1734
Θεσσαλονίκη
Σέρρες
3632
Σέρρες
Θεσσαλονίκη
3633
Παλαιοφάρσαλος
Καλαμπάκα
C1880
Λιανοκλάδι
Στυλίδα
C150, C152
Στυλίδα
Λιανοκλάδι
C155
Τιθορέα
Στυλίδα
C454
Στυλίδα
Τιθορέα
C153, C159
Άγιος Ανδρέας
Ρίο
12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
Ρίο
Άγιος Ανδρέας
12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
Καστελόκαμπος
Άγιος Βασίλειος
C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
Άγιος Βασίλειος
Καστελόκαμπος
C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
Άγιος Ανδρέας
Καμίνια
12350, 12352, 12354, 12356
Καμίνια
Άγιος Ανδρέας
12351, 12353, 12355, 12357
Κιάτο
Πάτρα
C8E, C14E, C24E
Πάτρα
Κιάτο
C3E, C11E, C19E
Καμίνια
Κάτω Αχαϊά
C1350, C1352, C1354, C1356
Κάτω Αχαϊά
Καμίνια
C1351, C1353, C1355, C1357
Άνω Λιόσια
Αεροδρόμιο
2226, 2230, 2234, 2238, 2246
Αεροδρόμιο
Άνω Λιόσια
2227, 2231, 2235, 2239, 2247
Άνω Λιόσια
Κορωπί (Κάντζα)
4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
Κορωπί (Κάντζα)
Άνω Λιόσια
4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
Πειραιάς
Αεροδρόμιο
1200, 1234
Αεροδρόμιο
Πειραιάς
1203, 1237
Πειραιάς
Κιάτο
1304, 1316, 1324
Κιάτο
Πειραιάς
1309, 1321, 1329
Αθήνα
Χαλκίδα
1546, 1554, 2534
Χαλκίδα
Αθήνα
1531, 1551, 1557
Οινόη
Χαλκίδα
11530
Χαλκίδα
Οινόη
2539
Θεσσαλονίκη
Λάρισα
1593, 1597, 2591
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
1590, 1594, 1598
Ολυμπία
Κατάκολο
1381, 1385
Κατάκολο
Ολυμπία
1382
Πύργος
Ολυμπία
1380
Καστελόκαμπος
Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο
C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.
Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Η κινητοποίηση, όπως αναφέρουν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.
Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.
Στο εξώδικο που εστάλη στη Hellenic Train γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία — σύμφωνα με τους εργαζόμενους — η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.
Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.
Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.
Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.
Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.
Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.
Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:
- άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών,
- τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας,
- επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,
- μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,
- προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,
- ανάκληση απολύσεων,
- αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,
- ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.
Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.