Hellenic Train: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν την Τρίτη τα τρένα

Σε ισχύ είναι από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα, η 24ωρη πανελλαδική απεργία της Τρίτης, την οποία είχαν εξαγγείλει τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η απεργία θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της Τρίτης (18/11)

Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας

Στο μεταξύ, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων, σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

Από Έως ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Αθήνα Θεσσαλονίκη 50 Θεσσαλονίκη Αθήνα 51 Αλεξανδρούπολη Ορμένιο 1680 Ορμένιο Αλεξανδρούπολη 1681 Θεσσαλονίκη Φλώρινα 1733 Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734 Θεσσαλονίκη Σέρρες 3632 Σέρρες Θεσσαλονίκη 3633 Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα C1880 Λιανοκλάδι Στυλίδα C150, C152 Στυλίδα Λιανοκλάδι C155 Τιθορέα Στυλίδα C454 Στυλίδα Τιθορέα C153, C159 Άγιος Ανδρέας Ρίο 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303 Ρίο Άγιος Ανδρέας 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304 Καστελόκαμπος Άγιος Βασίλειος C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333 Άγιος Βασίλειος Καστελόκαμπος C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334 Άγιος Ανδρέας Καμίνια 12350, 12352, 12354, 12356 Καμίνια Άγιος Ανδρέας 12351, 12353, 12355, 12357 Κιάτο Πάτρα C8E, C14E, C24E Πάτρα Κιάτο C3E, C11E, C19E Καμίνια Κάτω Αχαϊά C1350, C1352, C1354, C1356 Κάτω Αχαϊά Καμίνια C1351, C1353, C1355, C1357 Άνω Λιόσια Αεροδρόμιο 2226, 2230, 2234, 2238, 2246 Αεροδρόμιο Άνω Λιόσια 2227, 2231, 2235, 2239, 2247 Άνω Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244 Κορωπί (Κάντζα) Άνω Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249 Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234 Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237 Πειραιάς Κιάτο 1304, 1316, 1324 Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329 Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534 Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557 Οινόη Χαλκίδα 11530 Χαλκίδα Οινόη 2539 Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591 Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598 Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385 Κατάκολο Ολυμπία 1382 Πύργος Ολυμπία 1380 Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρουν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στη Hellenic Train γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία — σύμφωνα με τους εργαζόμενους — η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.

Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:

άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών,

τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας,

επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,

μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,

προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,

ανάκληση απολύσεων,

αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,

ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.

Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.