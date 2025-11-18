Hellenic Train: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν την Τρίτη τα τρένα

Ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα η 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train

Hellenic Train: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν την Τρίτη τα τρένα
Αρχείου - Eurokinissi
Σε ισχύ είναι από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα, η 24ωρη πανελλαδική απεργία της Τρίτης, την οποία είχαν εξαγγείλει τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η απεργία θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της Τρίτης (18/11)

Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας

Στο μεταξύ, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων, σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

Από

Έως

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

50

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

51

Αλεξανδρούπολη

Ορμένιο

1680

Ορμένιο

Αλεξανδρούπολη

1681

Θεσσαλονίκη

Φλώρινα

1733

Φλώρινα

Θεσσαλονίκη

1734

Θεσσαλονίκη

Σέρρες

3632

Σέρρες

Θεσσαλονίκη

3633

Παλαιοφάρσαλος

Καλαμπάκα

C1880

Λιανοκλάδι

Στυλίδα

C150, C152

Στυλίδα

Λιανοκλάδι

C155

Τιθορέα

Στυλίδα

C454

Στυλίδα

Τιθορέα

C153, C159

Άγιος Ανδρέας

Ρίο

12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303

Ρίο

Άγιος Ανδρέας

12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304

Καστελόκαμπος

Άγιος Βασίλειος

C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333

Άγιος Βασίλειος

Καστελόκαμπος

C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334

Άγιος Ανδρέας

Καμίνια

12350, 12352, 12354, 12356

Καμίνια

Άγιος Ανδρέας

12351, 12353, 12355, 12357

Κιάτο

Πάτρα

C8E, C14E, C24E

Πάτρα

Κιάτο

C3E, C11E, C19E

Καμίνια

Κάτω Αχαϊά

C1350, C1352, C1354, C1356

Κάτω Αχαϊά

Καμίνια

C1351, C1353, C1355, C1357

Άνω Λιόσια

Αεροδρόμιο

2226, 2230, 2234, 2238, 2246

Αεροδρόμιο

Άνω Λιόσια

2227, 2231, 2235, 2239, 2247

Άνω Λιόσια

Κορωπί (Κάντζα)

4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244

Κορωπί (Κάντζα)

Άνω Λιόσια

4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249

Πειραιάς

Αεροδρόμιο

1200, 1234

Αεροδρόμιο

Πειραιάς

1203, 1237

Πειραιάς

Κιάτο

1304, 1316, 1324

Κιάτο

Πειραιάς

1309, 1321, 1329

Αθήνα

Χαλκίδα

1546, 1554, 2534

Χαλκίδα

Αθήνα

1531, 1551, 1557

Οινόη

Χαλκίδα

11530

Χαλκίδα

Οινόη

2539

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

1593, 1597, 2591

Λάρισα

Θεσσαλονίκη

1590, 1594, 1598

Ολυμπία

Κατάκολο

1381, 1385

Κατάκολο

Ολυμπία

1382

Πύργος

Ολυμπία

1380

Καστελόκαμπος

Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο

C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρουν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στη Hellenic Train γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία — σύμφωνα με τους εργαζόμενους — η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.

Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:

  • άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών,
  • τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας,
  • επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,
  • μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,
  • προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,
  • ανάκληση απολύσεων,
  • αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,
  • ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.

Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.

