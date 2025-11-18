Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πιο πιθανή από ποτέ μία σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ

Ελεύθερος Τύπος: 1.240 προσλήψεις στο δημόσιο

Τα Νέα: "Πρόσεχε. γιαγιά, σε βλέπουν τα ραντάρ"

Η Καθημερινή: Συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:33WHAT THE FACT

Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα θέρμανσης: Με καταιγιστικό ρυθμό οι αιτήσεις - Υποβλήθηκαν ήδη 600.000 - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα προθεσμία και αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά τη συμφωνία για το φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο αμερικανικά όπλα μέσω PURL

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

05:46ΕΘΝΙΚΑ

Η θέση της Ελλάδας στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

