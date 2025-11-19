Διακοπές νερού την Τετάρτη (19/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
ΙΛΙΟΝ
Θράκης και Κλεισούρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Φιλοσόφων και Πάρνηθος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Πικροδάφνης και Αμφιθέας Λεωφ. (επηρεάζονται οι περιοχές Καλαμάκι Αλίμου και Νέα Σμύρνη)
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Αχιλλέως και Αλκυόνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Κολοκοτρώνη και Αχιλλέως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
ΠΕΡΑΜΑ
Δημητσάνας και Ικάρων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μεσολογγίου και Εθνικής Αντιστάσεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Μακεδονίας και Πλαταιών
