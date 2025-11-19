Διακοπές νερού την Τετάρτη (19/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τετάρτη (19/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
    ΙΛΙΟΝ
    Θράκης και Κλεισούρας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
    ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
    Φιλοσόφων και Πάρνηθος
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
    ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
    Πικροδάφνης και Αμφιθέας Λεωφ. (επηρεάζονται οι περιοχές Καλαμάκι Αλίμου και Νέα Σμύρνη)
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
    ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
    Αχιλλέως και Αλκυόνης
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
    ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
    Κολοκοτρώνη και Αχιλλέως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
    ΠΕΡΑΜΑ
    Δημητσάνας και Ικάρων
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Μεσολογγίου και Εθνικής Αντιστάσεως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
    ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    Μακεδονίας και Πλαταιών

