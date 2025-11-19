Λούνα παρκ Χαλκιδική: Την Πέμπτη η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή

Ήταν 19 Αυγούστου του 2024 όταν ο 19χρονος από τη Βέροια, που παραθέριζε με την οικογένειά του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το παιχνίδι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και έσπασε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εκτοξευτεί από τη θέση του

Λούνα παρκ Χαλκιδική: Την Πέμπτη η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού ή της απλής συνέργειας στην πράξη θα καθίσουν αύριο Πέμπτη (20/11) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προσωρινά κρατούμενος) η σύζυγος του, ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού καθώς και ένας μηχανολόγος μηχανικός για παράβαση καθήκοντος για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Ο νεαρός βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές με την οικογένειά του. Ο άτυχος 19χρονος ανέβηκε, μαζί με τον αδερφό του σε ένα κάθισμα του παιχνιδιού crazy dance το οποίο έσπασε κατα τη διάρκεια μιας περιστροφής με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί από τη θέση του και αν βρει ακαριαίο θάνατο. Όπως είχε αποδειχτεί στην συνέχεια από την αυτοψία των πραγματογνωμόμων το παιχνίδι ήταν μια ιδιοκατασκευή με σκουριασμένα μεταλλικά στηρίγματα.

Μάρτυρες του τραγικού συμβάντος που έγινε τον Αύγουστο του 2024 ήταν τα δυο αδέρφια του καθώς και η μητέρα του 19χρονου.

«Αύριο πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η εμπλεκόμενη ιδιοκτησία του λούνα παρκ έχουν εμπλακεί σε πάρα πολλά άλλα περιστατικά με δήμους, καταγγελίες, ρευματοκλοπές και ότι άλλο σχετίζεται με παράνομες πράξεις οι οποίες μεθοδευμένα οδήγησαν το δικό μας παιδί στο θάνατο» δήλωσε στο thestival.gr ο πατέρας του 19χρονου, κ. Γιώργος Καμπαϊλής.

Υπενθυμίζεται ότι η Αναστασία Χαλκιά κηρύχθηκε έκπτωση από τον δημαρχιακό θώκο του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική για την υπόθεση και σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε το λούνα παρκ.

Η κυρία Χαλκιά αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026 να δικαστεί στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παράβαση καθήκοντος, πράξη η οποία συνδέεται με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιάννης Καμπαϊλής.

Μαζί με την έκπτωτη δήμαρχο παραπέμφθηκαν να δικαστούν αλλά επτά πρόσωπα και ειδικότερα δύο πρώην αντιδήμαρχοι -Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων-, δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσα τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Κασσάνδρας), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου.

