Συγκινητικό βίντεο: «Λύγισε» ο Εύζωνας στην τελευταία του αλλαγή
Ένα βίντεο στο TikTok έγινε viral και κατέγραψε τη στιγμή που ένας νεαρός εύζωνας ολοκληρώνει την τελευταία του υπηρεσία με δάκρυα στα μάτια.
Η θητεία στην Προεδρική Φρουρά δεν είναι απλώς μια στρατιωτική υποχρέωση, ένα περάσμα που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Συνιστά μια μεγάλη δοκιμασία η οποία γίνεται τρόπος ζωής. Μία δοκιμασία χαρακτήρα η οποία καταλήγει σε ένα πρωτοφανές δέσιμο με -άγνωστους μέχρι πριν λίγο- ανθρώπους που, μέσα σε λίγους μήνες, γίνονται αδέλφια.
