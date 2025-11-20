Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ένα απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούμενος βγήκε χωρίς άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να επισκευάσει το ΙΧ ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Η αποκάλυψη έγινε από το MEGA, με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο να παρουσιάζει και φωτογραφικό υλικό από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε, ο σωφρονιστικός υπάλληλος εξήγαγε τον κρατούμενο από τις φυλακές χωρίς να έχει λάβει καμία επίσημη άδεια ή να έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας των φυλακών.

Ο κρατούμενος που συμμετείχε στο περιστατικό είναι κατηγορούμενος για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νότιας Ελλάδας. Παρόλα αυτά, βγήκε από το σωφρονιστικό κατάστημα για να βοηθήσει στη φροντίδα του αυτοκινήτου του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τους δύο άνδρες να ελέγχουν τον κινητήρα του αυτοκινήτου, με το καπό ανοικτό, σε μια σκηνή που δεν συνηθίζεται σε καμία φυλακή, καθώς η πρόσβαση κρατουμένων εκτός των ορίων του καταστήματος είναι αυστηρά περιορισμένη.