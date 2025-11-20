Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (20/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

20/11/2025 6:30:00 πμ

20/11/2025 5:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Β.ΟΥΓΚΩ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - Π.ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΔΥΛΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΝΥΜΦΑΙΟΥ

540

Κατασκευές

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 10:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟ 27 έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1500

Κατασκευές

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΔΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΔΙΟΥ ΝΟ 2 έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 47 έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 51 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1499

Κατασκευές

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 11:00:00 πμ

ΕΡΥΘΡΩΝ

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ - 21 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΓΑΤΟΥ ΜΕΧΡΙ, ΤΟ ΣΒΟΥΒΛΑΤΖΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 62 ΕΩΣ 75 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΝΗ ΕΩΣ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΟΥ ΓΚΙΟΚΑ).

867

Λειτουργία

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ - ΜΕΝΕΞΕ - ΚΗΠΩΝ - ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

542

Κατασκευές

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ

541

Κατασκευές

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ απο κάθετο: Μ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΡΕΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΡΕΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: Μ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1311

Λειτουργία

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΟΥΝΤΡΙ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΙΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

52

Συντήρηση

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 3:00:00 μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

53

Συντήρηση

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΚΑΤΣΩΝΗ - ΡΟΔΩΝ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΟΔΩΝ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΤΟΥΝΤΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΜΑΡΙΝΗ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΒΛΑΧΑΒΑ - ΕΡΜΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΣ

299

Λειτουργία

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΦΛΕΜΙΓΚ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΕΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1512

Λειτουργία

20/11/2025 8:00:00 πμ

20/11/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ, ΓΕΡΑΝΙΟΥ, ΔΥΟΒΟΥΝΙΏΤΗ, ΑΝΔΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ.

935

Κατασκευές

20/11/2025 8:30:00 πμ

20/11/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΝΟ 19 - 21 έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΝΟ 23 - 27 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1503

Κατασκευές

20/11/2025 9:00:00 πμ

20/11/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 68 έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 70 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 13 - 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1504

Κατασκευές

20/11/2025 9:00:00 πμ

20/11/2025 1:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΘΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 15 - 19 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

1502

Κατασκευές

20/11/2025 9:30:00 πμ

20/11/2025 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΗΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ

1505

Κατασκευές

20/11/2025 10:00:00 πμ

20/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ, ΚΑΡΒΕΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΒΑΚΧΟΥ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ.

934

Κατασκευές

20/11/2025 10:00:00 πμ

20/11/2025 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ.

932

Κατασκευές

20/11/2025 11:00:00 πμ

20/11/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

931

Κατασκευές

20/11/2025 12:00:00 μμ

20/11/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΝΟ 7 έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1501

Κατασκευές

