Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κηφισίας - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης (20/11).

Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό. Πιο συγκεκριμένα, από τον κόμβο Κάντζας έως Κηφισίας οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 25 λεπτά, και έως 15 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά.

Στο αντίθετο ρεύμα, οι οδηγοί στο τμήμα κόμβος Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης θα φτάσουν στον προορισμό τους με έως και 15 λεπτά καθυστέρηση.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:



20΄-25' από κόμβο κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας.



5’-10’ στην έξοδο για Λαμία,



10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά. https://t.co/7qzwUiunbY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 20, 2025

Την ίδια ώρα, δύσκολη είναι η κατάσταση σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων και Βουλιαγμένης.

Η Λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, είναι στο «κόκκινο» εξαιτίας τροχαίου στο ύψος του Υγεία, ενώ και στο αντίθετο ρεύμα εντοπίζονται προβλήματα από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι.

Στη Μεσογείων η κίνηση είναι αυξημένη από το Πεντάγωνο έως την Αγία Παρασκευή, ενώ στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με αργές ταχύτητες από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.