Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η χρονιά των μεγάλων ελαφρύνσεων
Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων
Τα Νέα: Η χώρα του... καφέ
Η Καθημερινή: Η ελληνικά λίστα για το SAFE
