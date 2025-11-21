«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια, υλοποιείται ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα σε σχολεία της χώρας, με τη στήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. και τον σχεδιασμό της ομάδας Open Farm.

Το πρόγραμμα Carbon Farming Schools 2023 – 2025 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών γύρω από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, μέσα από βιώσιμες αγροοικολογικές πρακτικές και τη δημιουργία σχολικών κήπων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Η δράση εντάσσεται στην περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ, η οποία δίνει έμφαση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ανακύκλωση υπολειμμάτων.

Μέσα από τη βιωματική συμμετοχή των μαθητών, προωθείται η γνώση γύρω από τη βιολογική και αναγεννητική καλλιέργεια, την κομποστοποίηση και την υπεύθυνη κατανάλωση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μελλοντικών πολιτών.

Στη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της απολιγνιτοποίησης, το πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σχολεία της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας συμμετείχαν ενεργά, φιλοξενώντας εργαστήρια και εκδηλώσεις για τη δημιουργία σχολικών κήπων.

Μεταξύ αυτών, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Ίων Δραγούμης», τα Δημοτικά Σχολεία Περδίκκα, Ανατολικού Εορδαίας, Ασβεστόπετρας και Ακρινής, καθώς και το 9ο Δημοτικό Πτολεμαΐδας, όπου και ολοκληρώθηκε ο εφετινός κύκλος.