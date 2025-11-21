Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην Κηφισίας

Αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής (21/11) στη Λεωφόρο Κηφισίας και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Αρκαδίας, όπου μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία, ενώ, η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και διεξαγάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός σε σοβαρή κατάσταση διακομίσθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

Ακόμη μία μέρα χάους στους δρόμους

Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται από νωρίς στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Ο Κηφισός παρουσιάζει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Στην κάθοδο, η κίνηση επιβαρύνεται από τη Νέα Ιωνία έως την Πέτρου Ράλλη, με τα οχήματα να κινούνται συνεχώς με χαμηλές ταχύτητες. Στην άνοδο, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Λένορμαν και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου στο ρεύμα της καθόδου τα προβλήματα εντοπίζονται από το Μαρούσι μέχρι την αρχή της Βασιλίσσης Σοφίας. Στην άνοδο, η κίνηση επιβαρύνεται από το Χίλτον έως την περιοχή του Χαλανδρίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν συνεχείς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη Λεωφόρο Σχιστού, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά, κοντά στο λιμάνι. Αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται και στην Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων και την Πατησίων.

Με προβλήματα διεξάγεται η κίνηση και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 – 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.