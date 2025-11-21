Χανιά: Νέο μακάβριο εύρημα σε παραλία της Παλαιόχωρας – Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

Σε συναγερμό τέθηκαν ξανά οι λιμενικές Αρχές στα Χανιά, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό σορού στην παραλία Κερατίδες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ένας ψαράς εντόπισε στην παραλία Πλακάκι και δεύτερο πτώμα, σε βραχώδες σημείο της ακτής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καντάνου–Σελίνου, άνδρες του Λιμενικού Σταθμού, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου καθώς και αστυνομικοί.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την δεύτερη σορό που εντοπίζεται μέσα σε διάστημα 24 ωρών και την πέμπτη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γαύδου και Κρήτης.

