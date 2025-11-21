Το χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί το Σύνταγμα και «μαγνητίζει» τα βλέμματα – Πότε θα φωταγωγηθεί
Τοποθετήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αθήνα «φορά» κι εφέτος τα γιορτινά της, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς τοποθετήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο (ύψους 19 μέτρων) στην πλατεία Συντάγματος. το πρωί της Παρασκευής (21/11).
Φυσικά, εντυπωσιάζει ακόμη και χωρίς τα χιλιάδες στολίδια και λαμπάκια που θα το κοσμούν τις γιορτινές μέρες, ενώ, η φωταγώγησή του θα πραγματοποιηθεί την 27η Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.
Μερικές ημέρες νωρίτερα, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων στόλισαν τα υπόλοιπα δέντρα που στέκουν στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου η πόλη να φωτιστεί στέλνοντας μηνύματα χαράς, αγάπης κι ελπίδας.
