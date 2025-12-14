Η Ελλάδα ρίχνει το «κενό ΦΠΑ» κάτω από 10% - Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Μειώνεται η φοροδιαφυγή και το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα

Newsbomb

Η Ελλάδα ρίχνει το «κενό ΦΠΑ» κάτω από 10% - Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική πρόοδος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καταγράφει η Ελλάδα, καθώς το κενό στην είσπραξη του ΦΠΑ φαίνεται ότι υποχώρησε σε μονοψήφια επίπεδα το 2024, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσοστό απωλειών κινείται πλέον κοντά ή και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή σύγκλιση με τα δεδομένα της ΕΕ.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «VAT gap in Europe Report 2025» αποτυπώνει ετήσια δημοσιονομικά οφέλη ύψους περίπου 2,7 δισ. ευρώ, τα οποία προκύπτουν αποκλειστικά από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, χωρίς καμία αύξηση φορολογικών συντελεστών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έκθεσης, το 2023 το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4%, από 12,4% το 2022 και 24% το 2019. Μέσα σε πέντε χρόνια, η χώρα κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες κατά 55%, δηλαδή κατά 12,6 ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια στιγμή, οι απώλειες ΦΠΑ πλησίασαν τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 9,5%, όταν μέχρι το 2019 ήταν υπερδιπλάσιες.

Για το 2024, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κομισιόν τοποθετούν το ελληνικό κενό ΦΠΑ στο 9%, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των τελευταίων ετών. Σε σύγκριση με το 2019, πρόκειται για μείωση σχεδόν 60%, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη συρρίκνωση του κενού ΦΠΑ στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2024.

Στην ίδια περίοδο, καμία άλλη χώρα δεν κατέγραψε αντίστοιχο άλμα. Ενδεικτικά, η Τσεχία, η Αυστρία και η Ολλανδία σημείωσαν μικρότερες μειώσεις, ενώ η Ουκρανία εμφάνισε σημαντική βελτίωση έως το 2021, πριν διακοπεί η καταγραφή στοιχείων λόγω του πολέμου.

Σε απόλυτα μεγέθη, οι απώλειες ΦΠΑ από φοροδιαφυγή ανέρχονταν σε 4,87 δισ. ευρώ το 2019, μειώθηκαν στα 2,53 δισ. ευρώ το 2023 και εκτιμάται ότι περιορίστηκαν περαιτέρω στα 2,12 δισ. ευρώ το 2024. Αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετα έσοδα 2,3 δισ. ευρώ το 2023 και έως 2,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση το 2024, τα οποία ενίσχυσαν καθοριστικά το πρωτογενές πλεόνασμα.

Η σημασία των εσόδων αυτών είναι διπλή: αφενός ενισχύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, αφετέρου –σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– θεωρούνται μόνιμα και επαναλαμβανόμενα, γεγονός που επιτρέπει στη χώρα να τα αξιοποιεί για αυξήσεις μισθών ή άλλες μόνιμες παροχές, χωρίς να παραβιάζονται οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Η Κομισιόν διευκρινίζει πάντως ότι το κενό ΦΠΑ δεν αφορά αποκλειστικά τη φοροδιαφυγή, αλλά περιλαμβάνει και τις νόμιμες φορολογικές απαλλαγές. Το λεγόμενο «κενό πολιτικής ΦΠΑ» στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 57,1% του δυνητικού ιδανικού εσόδου το 2023, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και με μηδενική φοροδιαφυγή, τα κρατικά έσοδα θα υπολείπονταν λόγω μειωμένων συντελεστών και εξαιρέσεων.

Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί και το 2025–2026, τόσο λόγω της ενίσχυσης των ψηφιακών ελεγκτικών εργαλείων –όπως η διασύνδεση POS με ταμειακές, το myDATA και οι πληρωμές μέσω IRIS– όσο και λόγω της επέκτασης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε επιπλέον 20 νησιά του Αιγαίου από την 1η Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στη διάσημη παραλία Μποντάι - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Διεθνής κατακραυγή για την ένοπλη επίθεση

12:55ΚΟΣΜΟΣ

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Στα σκαριά δεύτερο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα ρίχνει το «κενό ΦΠΑ» κάτω από 10% - Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Mακελειό στην παραλία Μποντάι: Ελληνοαυστραλός δημοσιογράφος περιγράφει όλα όσα έγιναν στο Newsbomb- «Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στην Αυστραλία»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - «Όχι σε προσχηματικό διάλογο», λένε συγκεντρωμένοι στα Μάλγαρα

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο» - Οι δηλώσεις του Λαφόν ενόψει του αγώνα με τον Βόλο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εβραϊκή εκδήλωση στο Σίδνεϊ: Μήνυματα καταδίκης από το Ισραήλ - «Η αυστραλιανή κυβέρνηση φέρει την ευθύνη»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή-Προϋπολογισμός 2026 - Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

11:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YODO: Η εφαρμογή που γεφυρώνει τη «σιωπή» - Εσύ τι θες να ακούσουν οι δικοί σου όταν δεν θα'σαι πια εδώ;

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:29LIFESTYLE

Ανδρομάχη: Το ξεχωριστό βίντεο με τον ενός έτους γιο της - «Τι δώρο μας έκανε ο Θεός»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στη διάσημη παραλία Μποντάι - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 12 νεκροί και 12 τραυματίες - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ