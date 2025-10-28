Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και τον χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά

Καθορίζεται το νέο μισθολογικό καθεστώς για τα Σώματα Ασφαλείας και οι αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων - Τι αλλάζει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και τον χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» κατατέθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για ένα ευρύ πακέτο αλλαγών που καλύπτει όλο το φάσμα της πολιτικής, με στόχο να μειωθούν τα βάρη για τα νοικοκυριά, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η περιφέρεια.

Οι αλλαγές και ελαφρύνσεις με το φορολογικό νομοσχέδιο

Πρώτον, τροποποιούνται βασικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ εισάγονται μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών ή την ηλικία. Οι ίδιες μειώσεις εφαρμόζονται και στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου ο συντελεστής στις εφημερίες μειώνεται από 22% σε 20%. Παράλληλα, διατηρούνται για το 2026 τα φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές.

Δεύτερον, θεσπίζεται εξαίρεση από τα τεκμήρια για τις νέες μητέρες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Τρίτον, αλλάζει η φορολόγηση των ενοικίων. Δημιουργείται νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο εισοδήματος 12.000–24.000 ευρώ με συντελεστή 25%, μειωμένο από το 35% που ίσχυε, ενώ τα επόμενα κλιμάκια προσαρμόζονται αναλόγως. Παράλληλα, συνεχίζεται και το μέτρο της απαλλαγής από φόρο εισοδήματος για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

Τέταρτον, μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 50% για το 2026 και καταργείται πλήρως από το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων (ή 1.700 στον Έβρο), με αξία έως 400.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα μέτρο που ευνοεί ιδιαίτερα τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς της ελληνικής περιφέρειας.

Πέμπτον, μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και της Σαμοθράκης, ενώ παρατείνεται για όλο το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές που παραμένουν απούλητες.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέο καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών επενδύσεων με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014, που προβλέπει έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για νέες επενδύσεις έως το 2028, με συνολικό όριο 150 εκατ. ευρώ. Καταργείται επίσης το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στο Μέρος Γ του νομοσχεδίου καθορίζεται το νέο μισθολογικό καθεστώς για τα Σώματα Ασφαλείας, με αυξήσεις επιδομάτων, επίδομα διοίκησης, διεύρυνση των περιοχών που λαμβάνουν παραμεθόριο και νέα αποζημίωση για πυροσβέστες. Παράλληλα, διασφαλίζεται η προσωπική διαφορά για τους μισθούς και τίθεται ανώτατο όριο αποδοχών ίσο με τον βασικό μισθό του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Το Μέρος Δ’ φέρνει αναπροσαρμογές στα επιδόματα των διπλωματών, πλήρη κάλυψη διδάκτρων για τα παιδιά υπαλλήλων του ΥΠΕΞ και επίδομα ιδιαιτέρων καθηκόντων για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Στο Μέρος Ε’, καθιερώνεται ετήσια επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και προβλέπεται παράταση ενός μήνα (έως 1η Δεκεμβρίου 2025) για την εφαρμογή της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή προσαρμογή.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί άμεσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να ψηφιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι νέες φορολογικές διατάξεις να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

