ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό

Ποιους αφορά η βασική αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς

Newsbomb

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερα για τον ΕΝΦΙΑ το 2026. Αφορά όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ακόμη περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) αλλά και όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο, μειώνουν το συνολικό λογαριασμό του φόρου κατά 150 εκατ. ευρώ τη διετία 2026 – 2027.

Η βασική αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς αφορά όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Για τους φορολογούμενους αυτούς ο φόρος θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

Η μείωση αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή του 50% του φόρου μόνο για την κύρια κατοικία τους και εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Στην περίπτωση που κατέχουν και άλλα ακίνητα όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια ή η κύρια κατοικία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί χωρίς την έκπτωση 50%.

Το μέτρο καλύπτει συνολικά 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2.156.631 κατοίκους, σε σύνολο 13.586 οικισμών που υπάρχουν στη χώρα μας, τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική. Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής είναι πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών.

Περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση έως 50% ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ, από την πληρωμή του φόρου απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ. θα φτάσει σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου 2026 για να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν το ίδιο ποσό που κατέβαλαν εφέτος. Όσοι εντός του 2025 απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, θα δουν αυξημένο τον λογαριασμό ή θα κληθούν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για πρώτη φορά, ενώ, περίπου 400.000 ιδιοκτήτες θα κερδίσουν έκπτωση από 10% έως 20% στο φόρο για τις κατοικίες τους που είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Πριν εκδοθεί ο νέος λογαριασμός και συγκεκριμένα μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας προχωρώντας σε διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές στα στοιχεία των ακινήτων που αποτυπώνονται στο Ε9.

Περιουσία 778 δισ. ευρώ

Η αξία της περιουσίας των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 6 δισ. ευρώ σε 1 χρόνο, με το συνολικό μέγεθος να «αγγίζει» τα 778 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2025 που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η αύξηση της αξίας προέκυψε κυρίως από την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων παρέμειναν αμετάβλητες την περασμένη χρονιά.

Στην περιφέρεια Αττικής, συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Η συνολική αντικειμενική αξία της ανέρχεται 410,97 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30WHAT THE FACT

Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η κυκλοφορία στον Κηφισό- Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Ford γιορτάζει τα 50 χρόνια του F-150 με μια σπέσιαλ αγκράφα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε η ώρα της φυλακής για τον Σαρκοζί: Από τα σαλόνια της εξουσίας στην πτώση ο μικρός «Ναπολέων»

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε μπετόν στην Αττική Οδό - Κίνηση στην έξοδο για Λαμία, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στη Μέση Ανατολή και αυτό μπορεί να είναι μόνο η αρχή

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για δώρα και επικουρικές συντάξεις με τόκους 7 ετών

07:31LIFESTYLE

Ο Άκης Παυλόπουλος κέρασε σπανακόπιτα και γλυκά για το χρυσό του γιου του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακαδημία Αθηνών: Με ομιλία Παυλόπουλου η πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σταθερή η κατάσταση του 13χρονου μετά το σοβαρό τροχαίο στις Βούτες

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα «Αγνώστου Στρατιώτη»: Στη Βουλή την Τρίτη η τροπολογία που θα μονοπωλήσει την επικαιρότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε η ώρα της φυλακής για τον Σαρκοζί: Από τα σαλόνια της εξουσίας στην πτώση ο μικρός «Ναπολέων»

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για δώρα και επικουρικές συντάξεις με τόκους 7 ετών

07:31LIFESTYLE

Ο Άκης Παυλόπουλος κέρασε σπανακόπιτα και γλυκά για το χρυσό του γιου του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτογραφία για Euronext, τα θέλγητρα της Βουλγαρίας, το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας και τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

06:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ