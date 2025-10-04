ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

Πάνω από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν οριστικά από το 50% έως και το 75% του ΕΝΦΙΑ ή θα πάψουν να πληρώνουν τον φόρο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας κατά 50% το 2026, η πλήρης κατάργησή του το 2027 για μόνιμα διαμένοντες σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους και η μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ