ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο
Τι πρέπει να ξέρετε για τον ΕΝΦΙΑ
Πάνω από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν οριστικά από το 50% έως και το 75% του ΕΝΦΙΑ ή θα πάψουν να πληρώνουν τον φόρο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας κατά 50% το 2026, η πλήρης κατάργησή του το 2027 για μόνιμα διαμένοντες σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους και η μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ.
Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ
- Από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως ο ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί ακινήτων που αποτελούν κύριες κατοικίες και βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων οι κύριες κατοικίες βρίσκονται στους οικισμούς.
- Πάρα πολλοί φορολογούμενοι είτε άγαμοι είτε εξαρτώμενα τέκνα είτε έγγαμοι με 1 ή 2 παιδιά, θα γλιτώσουν ΕΝΦΙΑ. Την έκπτωση αυτή δικαιούνται, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, όσοι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα και δήλωσαν για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα:
- μέχρι 9.000 ευρώ αν ήταν άγαμοι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
- έως 10.000 ευρώ αν ήταν έγγαμοι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
- έως 11.000 ευρώ αν ήταν έγγαμοι με εξαρτώμενα τέκνα
- έως 12.000 ευρώ αν ήταν έγγαμοι με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
