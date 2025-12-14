Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω ανοιχτών καταστημάτων

Βαριά είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Κυριακή, με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων και την αυξημένη έξοδο των πολιτών για αγορές.

Αυξημένες καθυστερήσεις καταγράφονται στον άξονα Αθηνών–Κορίνθου / Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, καθώς και στην Αθηνών–Λαμίας από το ύψος των Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη, επίσης στο ρεύμα εξόδου. Προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται και στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της Θηβών.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αχαρνών, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στη Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, ενώ αυξημένη κίνηση σημειώνεται στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Νέου Ψυχικού όσο και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Αμαρουσίου.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα ανόδου, στη Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Γαλατσίου, καθώς και στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα ανόδου. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στην οδό Κύμης, αλλά και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.

Σημαντική κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού.