Ιταλία - Τραγωδία στο Φάνο: Μοιραίο άλμα για δύο αλεξιπτωτιστές - Μπλέχτηκαν τα αλεξίπτωτά τους

Δύο αλεξιπτωτιστές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί στο Φάνο, στην επαρχία Πεζάρο Ουρμπίνο, κατά τη διάρκεια άλματος με αλεξίπτωτο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις, τα αλεξίπτωτα μπλέχτηκαν μεταξύ τους, εμποδίζοντας την ασφαλή προσγείωση. Τα δύο θύματα έπεσαν από ύψος μεταξύ 30 και 50 μέτρων.

Οι νεκροί είναι ο 70χρονος Έρμες Ζάμπα, εκπαιδευτής από το Φάνο, και η 63χρονη Βιολέτα Λαϊκέτσιον από το Ρίμινι. Και οι δύο ήταν έμπειροι αλεξιπτωτιστές με πολλά χρόνια στο άθλημα.

Ο Ρομπέρτο ​​Μάσκιο, διευθυντής της σχολής αλεξιπτωτιστών στο Φάνο, εξήγησε ότι υπήρχαν 14 άτομα στην περιοχή άλματος σήμερα το πρωί. «Η Βιολέτα πήδηξε τελευταία, ο Ερμής πρώτος», είπε. «Προφανώς, κατέβηκαν αργά και έτσι, κατά την προσγείωση, βρέθηκαν στο ίδιο υψόμετρο. Δεν είδαν ο ένας τον άλλον, αλλιώς αυτό που συνέβη δεν θα είχε συμβεί».

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το υψόμετρο στο οποίο τυλίχθηκαν, αλλά σύμφωνα με τον Μάσκιο, «ήταν χαμηλά, πιθανώς 30-40 μέτρα» πάνω από το έδαφος. « Ήταν δύο εξαιρετικοί άνθρωποι », συνέχισε ο Μάσκιο. «Είχαν εμπειρία στον κόσμο του αλεξίπτωτου πτώσης όλη τους τη ζωή και σίγουρα θα μας λείψουν γιατί ήταν πραγματικά δύο καλοί άνθρωποι».

Ο δήμαρχος του Φάνο, Λούκα Σερφιλίππι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Σήμερα η πόλη μας χτυπήθηκε από μια θλιβερή είδηση: δύο αλεξιπτωτιστές έχασαν τη ζωή τους στο αεροδρόμιο της πόλης κατά τη διάρκεια άλματος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.