Λουκία Κασαμάκη: Η μαθήτρια που μετατρέπει τις προκλήσεις σε δύναμη - Το μήνυμα του πατέρα της

Ελένη Μητσάλη

Σε μια εποχή όπου η συζήτηση για την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη παραμένει συχνά θεωρητική, η ιστορία της Λουκίας Κασαμάκη έρχεται να υπενθυμίσει πως πίσω από τις έννοιες αυτές υπάρχουν πρόσωπα, εμπειρίες και καθημερινές μάχες.

Η νεαρή μαθήτρια από την Βέροια με πρόβλημα όρασης, αποτελεί παράδειγμα αποφασιστικότητας, επιμονής και ψυχικής δύναμης, στοιχεία που την έχουν βοηθήσει να ανοίξει νέους δρόμους, τόσο για την ίδια όσο και για όσους την περιβάλλουν.

«Το παιδί μου έχει μάθει να παλεύει»

Ο πατέρας της, Χρυσόστομος Κασαμάκης, βαθιά συγκινημένος αλλά και περήφανος, περιγράφει στο newsbomb.gr τη δύναμη της Λουκίας, τις δυσκολίες της καθημερινότητας και την ανάγκη να στηριχθούν ουσιαστικά τα παιδιά με αναπηρία, όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη.

«Η Λουκία είναι ένα παιδί με ζωντάνια, ένα παιδί το οποίο κάνει πολλά πράγματα, μας τραβάει συνέχεια αυτή για να εκπληρώσει όνειρα και να κάνει δραστηριότητες. Εμείς απλώς ακολουθούμε. Καταρχάς έχει φύγει από το στενό πλαίσιο της αναπηρίας και η Λουκία αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι σαν τα υπόλοιπα παιδιά και είναι ένα παιδί, το οποίο μπορεί και κάνει πράγματα όπως οι άλλοι, απλά με διαφορετικό τρόπο. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά με πολύ καλή ευχέρεια. Είναι πρέσβειρα του A ball For all και έχει πάει στη Γερμανία, στο Παρίσι, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και φέτος πήγαμε στα γραφεία της UEFA στην Ελβετία.

Είναι ένα πολύ δυναμικό άτομο και έχει πολύ ενέργεια. Από πάντα δεν ικανοποιούνταν εύκολα και ήθελε να ανακαλύψει κόσμο. Δεν θέλει καθόλου να μένει αδρανής και από πάντα της άρεσε η μουσική και οι ξένες γλώσσες. Η Λουκία δεν νιώθει ότι έχει αναπηρία και το πιστεύει. Στο σχολείο που μπήκε στην δευτεροβάθμια έχει κάνει φίλες και βγαίνει κανονικά έξω βόλτες.

Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε και πολλές δυσκολίες όπως είναι η παράλληλη στήριξη στο σχολείο καθώς καλύπτει μόνο μερικά απο τα μαθήματά του ωρολογίου προγράμματος και για τις υπόλοιπες ώρες ή πρέπει να προσληφθεί ιδιωτική παράλληλη ή τα παιδιά προσπαθούν να ανταπεξέλθουν μόνο τους με όποιο τρόπο μπορούν, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.

Μουσική ξεκίνησε από 18 μηνών, γιατί την αντιλαμβάνεται ως εικόνα και γι' αυτό από μόλις 3 ετών έπαιξε ένα κομμάτι μουσικής και διαγωνίστηκε στην Ιταλία.Την έχουν καλέσει στην Ελλάδα πολλές φορές να μιλήσει όπως και στη Γερμανία, ενώ την κάλεσαν και στην γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα καθώς και στο Γαλλικό Ινστιτούτο».

Τέλος ο κ. Κασαμάκης Χρυσόστομος τόνισε πως η Λουκία «μεγάλωσε με επιμονή, ψυχικό σθένος και μια εντυπωσιακή ωριμότητα, που την οδήγησαν να αντιμετωπίζει κάθε εμπόδιο χωρίς να χάνει την αισιοδοξία της. Έχει μάθει να παλεύει», λέει χαρακτηριστικά,

Με λόγο καθαρό και βαθιά συνειδητοποιημένο, η Λουκία περιγράφει στο newsbomb.gr τη δική της οπτική για τη ζωή, την εκπαίδευση, τις δυσκολίες αλλά και τις νίκες της. «Ο επόμενός μου στόχος είναι να σπουδάσω, να κερδίσω κάποια υποτροφία στο εξωτερικό και να αναδείξω τα ταλέντα που έχω. Έχω την αποφασιστικότητα, την ψυχική δύναμη και τη θέληση».

Επιπρόσθετα, παρά το πρόβλημα όρασης, επιμένει ότι δεν αφήνει τίποτα να τη φρενάρει: «Η όρασή μου δεν με έχει δυσκολέψει. Αισθάνομαι σαν να μην έχω πρόβλημα».

Οι δυσκολίες που δεν φαίνονται και η σημασία της αποδοχής

Αν και δεν αντιμετώπισε προσωπική απομόνωση από το περιβάλλον της, η Λουκία είναι απολύτως συνειδητοποιημένη για το πόσο δρόμο έχει ακόμη να διανύσει η κοινωνία τονίζοντας πως: «ποτέ δεν έχω αισθανθεί απομόνωση από κάποιους. Ωστόσο, η έλλειψη συμπερίληψης δημιουργεί αυτή την αίσθηση, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στο σχολείο».

Τέλος, η 12χρονη Λουκία πρόσθεσε: «Δεν έχω αποφασίσει τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον. Πια έχω ανακαλύψει νέους ορίζοντες. Θέλω να μάθω ρώσικα, βουλγάρικα και ισπανικά, επειδή θέλω να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να μιλάω τη μητρική γλώσσα τους».