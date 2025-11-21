Αναστάτωση στα Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης - Απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα

Η φωτιά περιορίστηκε έγκαιρα από την Πυροσβεστική, η οποία εκκένωσε την πολυκατοικία

Αναστάτωση στα Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης - Απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα
Αναστάτωση σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στο κέντρο των Γρεβενών, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυώροφο κτίριο.

Λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να έχουμε τους πυκνούς καπνούς, πιθανότητα από νερά που μπήκαν στην πολυκατοικία, λόγω της βροχόπτωσης.

Η φωτιά περιορίστηκε έγκαιρα από την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία εκκένωσε την πολυκατοικία.

Προληπτικά εκκενώθηκε φροντιστήριο στο οποίο υπήρχαν μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

