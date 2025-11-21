Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ιωνίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) σε διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης και των μέτρων ασφαλείας, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ιωνίας, από το ύψος της οδού Χάνσεν, με αποτέλεσμα σημαντικές κυκλοφοριακές καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και δέκα πυροσβέστες προκειμένου να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψει την επέκτασή της σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.