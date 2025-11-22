Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οι 22 ημέρες της Γκιλφόιλ που άλλαξαν την Ελλάδα
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας
Η Καθημερινή: Η Άγκυρα απομακρύνεται από τα «ήρεμα νερά»
Τα Νέα: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν
