Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Οι 22 ημέρες της Γκιλφόιλ που άλλαξαν την Ελλάδα

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας

Η Καθημερινή: Η Άγκυρα απομακρύνεται από τα «ήρεμα νερά»

Τα Νέα: Στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Οι βασικοί όροι του προγράμματος

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με το πιστόλι στον κρόταφοι Ζελένσκι και... Ευρωπαίοι - Τι συζητούν στο περιθώριο της G20 και γιατί ψάχνουν τα περιθώρια του Τραμπ

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Κίνα: Deal is a deal - Ακλόνητη η σχέση μας με ΗΠΑ και μηνύματα του πρωθυπουργού προς Τουρκία και Ρωσία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

05:46ΕΛΛΑΔΑ

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι

05:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απερρίφθη ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2026

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Marjorie Taylor Greene παραιτείται από το Κογκρέσο εν μέσω ρήξης με τον Τραμπ

04:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: ΝΟΤΑΜ στα αεροσκάφη που κινούνται προς και από την Βενεζουέλα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές - Πότε είναι επισήμως

03:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα συνδιοργάνωσε συνεδρίαση με θέμα την ναυτική ασφάλεια

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο - Είχαν παγιδευτεί σε στοά

02:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μαμντανί: «Είχαμε παραγωγική συνάντηση - Θα τον βοηθήσουμε για μια ασφαλή Νέα Υόρκη»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

