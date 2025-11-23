Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Επιχείρηση φτηνά νοίκια
Ελεύθερος Τύπος: Κλειδώνει το 30% η ΝΔ
Το Βήμα: Εκλογικά διλήμματα, μετεκλογικές αγωνίες
Καθημερινή: Ψυχρός πόλεμος για λιμάνι ακαι υποδομές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
03:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι: Καταδίκασαν σε θάνατο 17 ανθρώπους για κατασκοπεία
02:08 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός από την γρίπη των πτηνών
22:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος