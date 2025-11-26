Eurolife FFH: Μέγας Χορηγός στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Για άλλη μια φορά στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Για άλλη μια φορά στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Η Eurolife FFH έδειξε για άλλη μια φορά την υποστήριξή της στη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), ως ο Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων του. Η ιδιαίτερη τελετή με τίτλο «100 χρόνια Ε.Ε.Α. - Τιμώντας το Παρελθόν, Δημιουργώντας το Μέλλον» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέσα από την υποστήριξή της στη διοργάνωση, η Eurolife FFH απέδειξε τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τιμήθηκαν πέντε επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει ενεργές και ακμαίες για περισσότερο από έναν αιώνα – ζωντανές αποδείξεις της αντοχής και της δύναμης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στην Eurolife FFH για την υποστήριξή της στο Επιμελητήριο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη συνεχή επένδυση της εταιρείας σε προϊόντα και πρωτοβουλίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να πετύχουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση τους στόχους τους.

Για την Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τους, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό θέλει να τους προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς, να εξελίσσονται και να καινοτομούν. Η εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά ασφαλιστικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις, που καλύπτουν την προστασία της περιουσίας, την αστική ευθύνη, την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και την ομαδική ασφάλιση υγείας και σύνταξης των εργαζομένων τους. Έτσι, η Eurolife FFH τους προσφέρει τις λύσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες τους και που βοηθούν τους επιχειρηματίες να χτίζουν το μέλλον που οραματίζονται για την επιχείρησή τους.

Στη μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, πλήθους εκπροσώπων από τον οικονομικό, ακαδημαϊκό και επιμελητηριακό χώρο και μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού.

