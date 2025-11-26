Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή Δευτέρες 8, 15, 22 & 29 Δεκεμβρίου

Η προπώληση ξεκίνησε Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης, λίγο πριν φύγουν για περιοδεία σε Αυστραλία και Ευρώπη, επισκέπτονται την Αθήνα για τέσσερις εμφανίσεις στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου, τις Δευτέρες του Δεκέμβρη. Η μουσική τους θεμελιωμένη πάνω στις βαθιές ρίζες της κρητικής μουσικής, γεννάει πηγαία τραγούδια και αυθεντικές μελωδίες. Με μέσο την παράδοση, τις μοναδικές ερμηνείες και τις εξαιρετικές εκτελέσεις τους ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης έρχονται για τέσσερα αυθεντικά, παραδοσιακά γλέντια στη ζεστή σκηνή του Σταυρού του Νότου από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και για κάθε Δευτέρα μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Μαζί τους οι μ ουσικοί : Γιώργος Σταυρακάκης : Λαούτο Βαλάντης Καλογεράκης : Νταουλάκι, Ασκομαντούρα

