Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή Δευτέρες 8, 15, 22 & 29 Δεκεμβρίου
Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης, λίγο πριν φύγουν για περιοδεία σε Αυστραλία και Ευρώπη, επισκέπτονται την Αθήνα για τέσσερις εμφανίσεις στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου, τις Δευτέρες του Δεκέμβρη.
Η μουσική τους θεμελιωμένη πάνω στις βαθιές ρίζες της κρητικής μουσικής, γεννάει πηγαία τραγούδια και αυθεντικές μελωδίες. Με μέσο την παράδοση, τις μοναδικές ερμηνείες και τις εξαιρετικές εκτελέσεις τους ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης έρχονται για τέσσερα αυθεντικά, παραδοσιακά γλέντια στη ζεστή σκηνή του Σταυρού του Νότου από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και για κάθε Δευτέρα μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου.
Μαζί τους οι μουσικοί:
Γιώργος Σταυρακάκης : Λαούτο
Βαλάντης Καλογεράκης : Νταουλάκι, Ασκομαντούρα
