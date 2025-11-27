Νησί του Πάσχα: Βρέθηκε ποιοι και πως κατασκεύασαν τα εμβληματικά πέτρινα κεφάλια
Το μυστήριο με τα κεφάλια γνωστά ως Μοάι που βρίσκονται στο Νησί του Πάσχα φαίνεται να λύθηκε.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που περιβάλλουν το Νησί του Πάσχα είναι πολύ πιθανό να λύθηκε, καθώς οι επιστήμονες εντόπισαν ποιοι κατασκεύασαν τα εμβληματικά πέτρινα κεφάλια πριν από 900 και πλέον χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:33 ∙ LIFESTYLE
Θανάσης Βισκαδουράκης: «Μεγαλώσαμε τα σπίτια αλλά μίκρυνε η ζωή»
21:20 ∙ LIFESTYLE