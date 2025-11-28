Έφυγε από τη ζωή ο δημιουργός του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη

Ο σπουδαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας πέθανε σε ηλικία 95 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Γεννημένος στον Πειραιά, από νεαρή ηλικία έδειξε την έντονη κλίση του προς την τέχνη και τη δημιουργία. Η πρώτη του επαγγελματική δραστηριότητα ήταν στην εταιρεία «Κεραμικός», όπου ασχολήθηκε με την κατασκευή πορσελάνινων αντικειμένων.

Στη συνέχεια φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1950-1953) με δάσκαλο τον Μιχάλη Τόμπρο και αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στη Φλωρεντία (1960-1963), έχοντας εξασφαλίσει υποτροφία. Παράλληλα εμβάθυνε στη χαρακτική και τη χαλκοχύτευση. Πολλά από τα έργα του αντικατοπτρίζουν τα τραυματικά γεγονότα της ζωής του: τον θάνατο του αδελφού του σε αεροπορικό δυστύχημα, τη φρίκη της Κατοχής και το επάγγελμα του πατέρα του στους σιδηροδρόμους.

Τα έργα του παρουσιάστηκαν σε σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ διακρίθηκε σε πλήθος διαγωνισμών, όπως στη Biennale της Αλεξάνδρειας το 1968 όπου απέσπασε χρυσό μετάλλιο.

Ο Μουστάκας δημιούργησε πολλά μνημειώδη έργα σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους το επιβλητικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Έργα του κοσμούν επίσης το Καρπενήσι, την Παλλήνη, το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, την Τρίπολη, την Τανάγρα, το Ηράκλειο και την Κεφαλονιά.

Πολλά από τα δημιουργήματά του βρίσκονται σε μουσεία και σε δημόσιες ή ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από την Αμερική και την Κύπρο μέχρι την Αφρική, το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Παράλληλα με τη γλυπτική, ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, τη συντήρηση έργων τέχνης και τη διδασκαλία. Έδωσε διαλέξεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια και ταξίδεψε σε πολλές χώρες συμμετέχοντας σε διεθνή συμπόσια.

Από το 1955 ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και συμμετείχε σε πολυάριθμες επιτροπές κρίσης για μνημεία και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.