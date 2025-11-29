Αγρίνιο: Επιχειρηματίας καταδικάστηκε για υπόθεση revenge porn

Για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) καταδικάστηκε επιχειρηματίας από το Αγρίνιο που βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Η δίκη έγινε πρόσφατα, σε δεύτερο βαθμό, σε πόλη της Μακεδονίας αν και το περιστατικό για το οποίο βρέθηκε κατηγορούμενος σημειώθηκε το 2017.

Το Εφετείο του επέβαλε την ποινή με την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα: δύο χρόνια φυλάκισης με αναστολή αλλά και χρηματική ποινή ύψους 18.000 ευρώ, μειωμένου κατά 2.000 συγκριτικά με την αρχική απόφαση.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr ο καταδικασθείς διατηρούσε σχέση με γυναίκα από περιοχή της Βόρειας Ελλάδας η οποία του ζήτησε να διακόψουν την ερωτική του σχέση. Η εξέλιξη φαίνεται ότι δυσαρέστησε έντονα τον Αγρινιώτη ο οποίος θέλησε να την εκδικηθεί για το «άδοξο» τέλος της ιστορίας τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε στην κατοχή του «ευαίσθητο» προσωπικό υλικό σε ψηφιακή μορφή το οποίο φρόντισε να διοχετεύσει σε άλλα πρόσωπα. Το γεγονός ότι διασυρόταν διαδικτυακά μέσω δημοσιοποίησης αυστηρώς προσωπικών της στιγμών υπέπεσε τελικώς και στην αντίληψη της γυναίκας. Η αντίδραση ήταν άμεση καθώς κινήθηκε νομικά σε βάρος του επιχειρηματία και έστω, μετά από επτά χρόνια, πέτυχε αυτός να καταδικαστεί οριστικά για εκδικητική πορνογραφία.

