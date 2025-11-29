Ιωάννινα: Άνδρας συνελήφθη με 800 μέτρα κλεμμένα καλώδια - Αναζητούνται οι δύο ανήλικοι συνεργοί

Χειροπέδες σε ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, πέρασαν αστυνομικοί στα Ιωάνιννα, ενώ για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο ανήλικοι συνεργοί του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, ύστερα από κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τον κατηγορούμενο να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Κατά τον έλεγχο που επακολούθησε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ηλεκτρολογικά καλώδια, καινούργια και μεταχειρισμένα, συνολικού μήκους 800 μέτρων, που, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε αφαιρέσει ο κατηγορούμενος λίγη ώρα νωρίτερα από παρακείμενη οικοδομή, με τη συνδρομή των δύο συνεργών του, οι οποίοι είχαν τραπεί σε φυγή πριν την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ενώ τα κλεμμένα καλώδια θα αποδοθούν στον ιδιοκτήτη του και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης