Θάσος: Καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά από τα νερά των χειμάρρων – Πλημμύρισε και εκκλησία

Η κακοκαιρία Adel έπληξε και το νησί της Θάσου, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που ξεπέρασαν τα 120 χιλιοστά σε λιγότερο από 6 ώρες, μετέτρεψαν ρέματα σε ορμητικούς χειμάρρους και δρόμους σε «ποτάμια», με τόνους λάσπης και φερτών υλικών να έχουν συγκεντρωθεί έξω από σπίτια, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις.

«Ήταν κάτι αναπόφευκτο, με τόσο νερό που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες, τα φερτά υλικά έχουν καλύψει τον δρόμο», περιγράφουν κάτοικοι και επιχειρηματίες του νησιού, μιλώντας στο Newsbomb.

Στην Ποταμιά και την Παναγία, η ορμή του νερού «ξήλωσε» ολόκληρα τμήματα του οδικού δικτύου, προκάλεσε καθιζήσεις και παρέσυρε κορμούς δέντρων, βράχους και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δεκάδες σπίτια, καταστήματα και αποθήκες πλημμύρισαν, ενώ, σε πολλά σημεία, το ύψος του νερού ξεπέρασε το 1 μέτρο.

Οδηγός παρασύρθηκε μαζί με το ΙΧ του από χείμαρρο κοντά στην Ποταμιά, αλλά ευτυχώς απεγκλωβίστηκε γρήγορα από περιοίκους και πυροσβέστες χωρίς να τραυματιστεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θάσου δέχτηκε τουλάχιστον δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων από κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ, η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά στην επαρχιακή οδό Ποταμιάς – Παναγίας και σε τμήματα του παραλιακού δρόμου προς τη Χρυσή Ακτή.

Πλημμύρισε και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Ούτε και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Σκάλα δεν γλύτωσε από την ορμή των χειμάρρων, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του kavalanews.gr.