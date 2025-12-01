Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

Τι πρέπει να ξέρετε για τον προσωπικό αριθμό

Υποχρεωτικός είναι ο Προσωπικός Αριθμός για όλους τους Έλληνες πολίτες και όσοι δεν προνόησαν για την έκδοσή του, τον απέκτησαν αυτόματα μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Περίπου 9,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη τον Προσωπικό Αριθμό τους σύμφωνα με τον Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας πως διευκολύνει τις συναλλαγές με το δημόσιο.

Ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, ενώ εμφανίζεται και στα κινητά όλων όσοι κάνουν χρήση του Wallet. Για τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Διευκρινίζεται πως ο προσωπικός αριθμός, δεν αφορά σε συλλογικά προσωπικά δεδομένα ή την πρόσβαση από τρίτους, ενώ κάποιοι αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω λαθών στα στοιχεία τους.

Από την έκδοση εξαιρούνται σύμφωνα με τον κ.Αναγνωστόπουλο όσοι δεν έχουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ.

Αναφορικά με τους εκείνους που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών, εξήγησε ότι στο μέλλον θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών.