Διακοπές νερού την Τετάρτη (3/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΓΚΥΖΗ
Βερναρδάκη και Γερανείων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, EKTAKTH
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Παραδείσου και Τριών Ιεραρχών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ
Ιωνίας και Πατριάρχου Ιωακείμ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, EKTAKTH
ΜΑΡΟΥΣΙ
Πίνδου και Άρεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΣ, EKTAKTH
ΠΑΠΑΓΟΣ
Βυζαντίου και Εθνικής Αμύνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, EKTAKTH
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Αγ. Όρους και Ξανθίππης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο νέος turbo diesel της Audi καίει μέχρι και λάδι από τηγάνι
07:29 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο Galaxy Z TriFold της Samsung
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου
06:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος
23:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος