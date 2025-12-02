Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

Μεγάλη αναστάτωση έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να βιώνουν στιγμές σοκ, όταν είδαν έναν άνδρα να περπατάει γυμνός.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και συνελήφθη ο 52χρονος.