Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Newsbomb

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει μια ιδιαίτερη ημέρα για όλα τα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε, η ημέρα θα αφιερωθεί σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να ενισχύσει τη γνώση και την κατανόηση γύρω από:

  • το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ισότιμη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία,
  • την αντιμετώπιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων,
  • τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα κάθε μαθητή.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να οργανώσουν σχετικές δράσεις, όπως δημιουργικά παιχνίδια, αθλοπαιδιές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Η προετοιμασία θα γίνει σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ενώ υποστήριξη θα παρέχουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ώστε η ημέρα να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστική ενημέρωση και συμπερίληψη στη σχολική κοινότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στη Μόσχα – Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ για ένα έργο Φαρμπερζέ: Πωλήθηκε έναντι 26 εκατ. ευρώ το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ

23:48WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Γυναίκα ξύπνησε και είδε πως της είχαν κλέψει όλη την αυλή!

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα

23:39LIFESTYLE

Scarlett Johansson: Αποκάλυψε γιατί έφυγε ξαφνικά από το πρώτο ραντεβού με τον σύζυγό της

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι: «Αγνόησαν παραδειγματικά τη βούληση του Μάνου»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε η ίδια

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Ανθρωποκυνηγητό» για την ένοπλη ληστεία σε 55χρονο - Του έκλεψαν αυτοκίνητο και χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες ημέρες» - Προειδοποίηση Αρνιακού για την κακοκαιρία

23:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Τραυματισμένος στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει την Πέμπτη (4/12)

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Μαραθώνια νυχτερινή δραστηριότητα στο Truth Social με πάνω από 160 αναρτήσεις

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Άγνωστοι πυροβόλησαν προεδρικό υποψήφιο της δεξιάς Ραφαέλ Μπελάουντε

22:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Χείμαρρος ο Ομπράντοβιτς: «Αυτή είναι η αλήθεια κι αυτός ο υπεύθυνος για ό,τι έγινε στην Παρτίζαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός τους

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στη Μόσχα – Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

23:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες ημέρες» - Προειδοποίηση Αρνιακού για την κακοκαιρία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι: «Αγνόησαν παραδειγματικά τη βούληση του Μάνου»

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία ICON και ECMWF για την κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας - Στο στόχαστρο και άλλες χώρες

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε η ίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ