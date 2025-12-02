Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει μια ιδιαίτερη ημέρα για όλα τα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε, η ημέρα θα αφιερωθεί σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να ενισχύσει τη γνώση και την κατανόηση γύρω από:

το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ισότιμη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία,

την αντιμετώπιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων,

τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα κάθε μαθητή.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να οργανώσουν σχετικές δράσεις, όπως δημιουργικά παιχνίδια, αθλοπαιδιές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Η προετοιμασία θα γίνει σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ενώ υποστήριξη θα παρέχουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ώστε η ημέρα να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστική ενημέρωση και συμπερίληψη στη σχολική κοινότητα.

