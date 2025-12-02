Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου
Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει μια ιδιαίτερη ημέρα για όλα τα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε, η ημέρα θα αφιερωθεί σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση.
Η πρωτοβουλία στοχεύει να ενισχύσει τη γνώση και την κατανόηση γύρω από:
- το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ισότιμη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία,
- την αντιμετώπιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων,
- τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα κάθε μαθητή.
Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να οργανώσουν σχετικές δράσεις, όπως δημιουργικά παιχνίδια, αθλοπαιδιές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Η προετοιμασία θα γίνει σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ενώ υποστήριξη θα παρέχουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ώστε η ημέρα να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστική ενημέρωση και συμπερίληψη στη σχολική κοινότητα.